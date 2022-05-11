Путин — «мелкий бес» 4 Игорь Эйдман

11.05.2022, 12:50

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Игорь Эйдман

Об Иудушке Головлеве у власти.

В истории были еще более кровавые диктаторы, но лицимернее, лживей и подлее точно не было никого. Такой Иудушка Головлев у власти. Воткнет нож в спину, а потом цветочки на свежую могилку принесет.

Мой текст о нем почти десятилетней давности за это время стал только актуальней.

Иудушка Головлев в роли президента

Речь, не произнесенная писателями на встрече с Путиным

Очень жаль, что никто из писателей не сказал правду в лицо Путину. Например, что-то вроде такого текста.

В классической русской литературе есть типажи отъявленных злодеев, не имеющих, кажется, вообще никаких положительных качеств, неспособных на раскаяние и рефлексию: Швабрин, Иудушка Головлев, Смердяков, Передонов. Истории их ужасны. Они обыденно, словно чашку чая за завтраком, «выпивают» окружающих, как пиявки высасывают из ближних жизнь. И все это ради ничтожных, корыстных, плоских целей.

Ни один писатель, обладающий самым смелым воображением, не рискнул изобразить, что бы было, если бы такой «герой» пришел к власти в государстве. Жизнь оказалась смелее. Мелкий обыватель, душевно грубый, с юмором и интересами обитателя полицейской казармы, с ограниченным кругозором шпика. Человек, которому не знакомы вдохновение и сострадание, «чувства добрые», гуманистические и творческие «души прекрасные порывы», нравственно и интеллектуально неразвитый. Такой человек стал фактически диктатором огромной страны.

И этот человек – вы, Владимир Владимирович. Вы также лицемерно набожны, также любите, делая подлости, произносить банальные моралистические афоризмы, как салтыковский Иудушка. Вы такой же занудный мучитель окружающих с «маньячинкой» в глазах, как сологубовский Передонов. Вы отдали страну на разграбление банде чиновников и олигархов, гноите в тюрьмах заведомо невиновных людей, отравляете сознание жителей демагогией и ложью. Вы, конечно, не кровавый тиран — массовый убийца, типа Нерона, Калигулы или Гитлера. Вы «мелкий бес», банально злой (по Ханне Арендт, и по жизни) человек, на счету которого в основном «точечные» злодейства. Но все же кровавые мальчики и девочки Норд Оста и Беслана всегда будут стоять в ваших глазах.

После ухода с поста вас ждут разоблачения и позор. Вы это в глубине души понимаете, и поэтому не уйдете. Значит людям нашей страны самим придется вас «уйти». Когда? Это может произойти, в любой момент, как всегда в истории совершенно неожиданно, в т.ч. и для вас. Ждите. Пускай в ушах у вас постоянно звучит фраза из все той же русской литературной классики: «В час дня, ваше превосходительство!».

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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