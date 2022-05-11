Белорусы продали в апреле минимум валюты 11.05.2022, 13:04

Запасы заканчиваются.

Десятый месяц подряд белорусы продают валюты больше, чем покупают. Причем в апреле объем ее продажи сократился до минимума за последние 12 месяцев. Чистая продажа валюты после рекордного значения в прошлом месяце ($244 млн) упала до $116,5 млн. Такие данные приводит Нацбанк. Myfin.by наглядно показывает, как белорусы продают и покупают валюту.

В апреле физлица купили $616,3 млн в эквиваленте, а продали – $732,8 млн – это минимум с апреля 2021 года. В итоге объем чистой продажи валюты составил $116,5 млн.

Всего же за январь-апрель 2022, по данным Нацбанка, физлица купили наличной и безналичной валюты на $2 926 млн в эквиваленте, а продали на $3 355,3 млн. Всего за год продано инвалюты на $429,3 млн больше, чем куплено.

Субъектами хозяйствования – резидентами Беларуси за январь-апрель куплено иностранной валюты на $8 607,2 млн в эквиваленте. Продали они на $8 279,9 млн. Чистая покупка составила $327,3 млн. Отметим, что предприятия с начала года выступают чистыми покупателями валюты, хотя обычно они играют на внутреннем рынке роль чистого продавца. Ситуация начала меняться на обратную только в апреле этого года.

Нерезиденты Беларуси купили валюты на $605,8 млн, а продали $747,5 млн. В итоге чистая продажа составила $141,7 млн.

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