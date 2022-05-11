«Проявил трусость»: минобороны РФ рассылает в школы солдат-отказников письма «позора» 10 11.05.2022, 13:07

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фото: reuters

Дезертирство и отказ воевать становятся все более массовым явлением в армии РФ.

На фоне массовых отказов российских военных выполнять боевые задачи в Украине из-за огромных потерь ВС РФ Минобороны страны-агрессора рассылает в школы, где они учились, так называемые письма «позора».

Одно из них обнародовал у себя в Telegram-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

В нем говорится, что «гвардии ефрейтор Детков Иван Александрович» во время нахождения в зоне боевых действий «проявил не свойственные воину десантнику малодушие и трусость, в конечном итоге, предательство».

«Он отказался выполнять специальные задачи, тем самым опозорил честь и славу региона», — пожаловалось российское военное руководство директору школы в поселке Новошахтенский Приморского края РФ.

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