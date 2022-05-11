«Проявил трусость»: минобороны РФ рассылает в школы солдат-отказников письма «позора»10
- 11.05.2022, 13:07
- 4,458
Дезертирство и отказ воевать становятся все более массовым явлением в армии РФ.
На фоне массовых отказов российских военных выполнять боевые задачи в Украине из-за огромных потерь ВС РФ Минобороны страны-агрессора рассылает в школы, где они учились, так называемые письма «позора».
Одно из них обнародовал у себя в Telegram-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
В нем говорится, что «гвардии ефрейтор Детков Иван Александрович» во время нахождения в зоне боевых действий «проявил не свойственные воину десантнику малодушие и трусость, в конечном итоге, предательство».
«Он отказался выполнять специальные задачи, тем самым опозорил честь и славу региона», — пожаловалось российское военное руководство директору школы в поселке Новошахтенский Приморского края РФ.