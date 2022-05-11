Мобилизованные из «ДНР» оккупанты сравнивают свою армию с «зоной» и бунтуют
- 11.05.2022, 13:30
Солдаты откровенно саботируют приказы руководства.
Мобилизованные из "ДНР" для участия в полномасштабной войне против Украины оккупанты сравнивают свою армию с "зоной" и саботируют приказы руководства.
Об этом говорится в перехваченных СБУ разговорах оккупантов.
Так, захватчики обвиняют российское руководство в обмане и манипуляциях и не знают, когда смогут вернуться домой.
"Говорят, что типа "нас здесь нет". И вот мы опасаемся, что нас полгода здесь будут держать... Тут у нас у всех настроения уже упаднические... Если бы хотя бы точно сказали какие-то даты... Даже на зоне человек сидит - он знает свой срок. Будет хорошо себя вести - выпустят раньше. А тут вот такая фигня", - говорит вояка.
Также он рассказывает о проблеме в армии РФ - солдаты откровенно саботируют приказы руководства.
"Мы сейчас как-то даже не спешим с выполнением приказов. Потому что иногда они меняются на противоположные", - резюмирует оккупант.