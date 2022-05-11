В Жодино неизвестные злоумышленники массово «надкусывают» кабели домофонов 14 11.05.2022, 13:54

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С проблемой столкнулись жильцы более чем 15 домов.

С недавних пор в Жодино обнаруживают поврежденные кабели домофонных систем. Злоумышленники, «надкусывая» их специальным инструментом, повреждают таким образом жилы и выводят из строя оборудование. Об этом сообщает газета «Жодинские навины». За этот год с похожей проблемой столкнулись жильцы более чем 15 домов.

Первые повреждения зафиксированы еще в ноябре прошлого года. А с начала этого приобрели массовый характер. Во многих случаях злоумышленники не забирают с собой кабели.

Специалистам удалось восстановить оборудование в десяти домах, в остальных - двери нараспашку.

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