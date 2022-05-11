Украина восстановила контроль на участке границы в 1200 километров 11.05.2022, 14:01

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Большая часть данного участка - это граница с РФ.

Украинские защитники вернули под контроль около 1200 км границы. Большинство данного участка - это граница с Россией.

Об этом сообщает директор департамента охраны государственной границы Администрации ГПСУ Леонид Баран.

По его словам, на границе с Россией остается напряженная ситуация. Враг постоянно обстреливает освобожденные пограничные населенные пункты в Сумской и Черниговской областях.

Однако Украине удалось вернуть контроль над 1200 км границы. При этом две трети из этого участка - это граница с Россией.

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