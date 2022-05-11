«Зарплаты сотрудников упали приблизительно на треть» 1 11.05.2022, 14:08

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Что происходит с белорусской нефтянкой.

Секрет Белорусского «экономического чуда» прост: это получение российских энергоресурсов по субсидированным ценам, переработка их и продажа произведенных из них нефтепродуктов и химии в Европу и Украину. Война изменила расписание. «Наша Ніва» узнала, как в нынешних условиях обстоят дела на белорусских нефтеперерабатывающих заводах.

Резервуары заполнены

Из-за отсутствия рынков сбыта Мозырский нефтеперерабатывающий завод и «Нафтан» оказались в сложном положении.

«Из-за избытка готовой продукции в Мозыре остановили часть установок. Весь товарный парк (резервуары) заполнены, готовую продукцию разливают в цистерны на колесах. Две тысячи цистерн уже стоят полными, вагоны под светлые нефтепродукты заканчиваются», — говорит Александр Соколов, представитель стачечного комитета.

По его словам, после введения санкций в отношении белорусских НПЗ Украина стала основным направлением, куда шла наша продукция. На эту страну приходилось около 80 % экспорта. Какая-то часть покрывала потребности самой Украины, остальное шло дальше в Европу.

«Надо понимать, что, хотя «Нафтан» и был под санкциями, с помощью различных схем и содействия украинской стороны он все равно поставлял свою продукцию в Европу. Сейчас этот путь закрыт, в том числе физически, так как нет железнодорожного сообщения между Беларусью и Украиной», — отмечает собеседник.

Украинцы перекрыли железные дороги, чтобы по ним не могли перебрасывать подкрепления и топливо для российских интервентов.

В прошлом году поставки белорусского бензина в Украину выросли на 17%, сообщали СМИ со ссылкой на Консалтинговую группу «А-95». 78% в импорте бензина в Украину приходилось на белорусскую долю.

Неполную загрузку заводов в сегодняшних условиях признавали и власти. Так, если Мозырский НПЗ в 2020-м перерабатывал 24—25 тысяч тонн сырья в день, то сейчас темпы снизились до 13,7 тысяч. Премьер-министр Роман Головченко на совещании Совета безопасности в апреле говорил, что в условиях санкций заводы работают на обеспечение внутреннего рынка.

13,7 тысяч в день для внутреннего, однако, многовато. Часть продукции, судя по всему, таки удается экспортировать в обход санкций.

«Зарплаты сотрудников упали приблизительно на треть»

Трудности с продажей продукции привели к снижению зарплат рабочих. По словам Соколова, сотрудники Мозырского НПЗ получают только оклад и премию, выплаты других видов надбавок приостановлены. На «Нафтане», по информации собеседника, ситуация еще хуже.

«Кроме того, что там приостановлены материальные выплаты по коллективным договорам и исчезли выплаты пособия к отпуску, урезаны и сами премии. Таким образом, реальные зарплаты сотрудников упали приблизительно на треть», — сообщил Александр Соколов.

О сложной ситуации в белорусской нефтеперерабатывающей отрасли «Нашай Ніве « рассказали и в экономической службе НАУ.

По их словам, белорусское экономическое чудо в большой степени было основано на перепродаже российских энергоресурсов в Европу и Украину. Современные условия фактически лишили Беларусь этого источника дохода.

«По этой причине сальдо торговли товарами с РФ всегда было отрицательным, а с Украиной положительным. С вводом санкций белорусский экспорт стал все сильнее переориентировываться на Украину или транзит через Украину», — отметили в НАУ.

Все изменила война

По информации НАУ, до начала войны даже секторальные санкции в отношении Беларуси оставались малоэффективными, так как была возможность обходить их через Украину.

«Огромная часть продукции подсанкционных предприятий шла в Украину на продажу либо для перемаркирования и реэкспорта в Европу под видом украинских.

В самом сложном положении был «Беларуськалий» после запрета транзита через Литву, но и там были планы перевалки через украинские порты. По ряду причин европейцы и американцы не делали усилий по прикрытию этой лазейки.

Но после начала войны ситуация резко поменялась. Прямая приграничная торговля пока парализована. Есть попытки провозить тракторы МТЗ в Украину через Польшу, но с бензином, калием, азотными удобрениями ситуация близка к катастрофической», — говорят в экономической службе НАУ.

Собеседники отмечают, что после ухода российских войск с севера Украины возникает сильный запрос на возобновление поставок топлива. В том числе для обеспечения им украинской армии. Однако возобновление поставок в этом направлении — непростая задача.

«РФ может быть против таких поставок и легко сможет заставить Лукашенко этого не допустить. С другой стороны, центральная власть в Украине также может быть более осторожной с поддержкой режима, который позволил осадить Киев с севера.

Да, бензин из Мозыря дешевле, но он оплачивает летящие в Украину ракеты, также возникает вопрос, как потом требовать нефтяного эмбарго от Европы, если продолжать покупать нефть самим?

Поэтому говорить о том, насколько реальное возобновление работы в этом направлении, сложно», — отметили в экономической службе НАУ.

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