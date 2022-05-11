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Суд арестовал имущество родственников Медведчука и Козака

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  • 11.05.2022, 14:14
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Суд арестовал имущество родственников Медведчука и Козака
Виктор Медведчук

Более 120 машин, земли и здания.

Лычаковский районный суд Львова арестовал более 120 автомобилей, земельные участки и здания, принадлежащие предприятиям родственников народных депутатов от бывшей ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака. Общая сумма капитала составила более 80 млн гривен.

Об этом сообщает сайт ГБР.

Решением суда арест с запретом права на отчуждение и распоряжение имуществом наложен на:

3 земельных участка,

11 нежилых зданий и помещений (среди них и помещения площадью почти 300 квадратных метров в самом центре Львова),

126 автомобилей, среди которых и легковые, и грузовики КРАЗ и КАМАЗ.

В дальнейшем ГБР будет инициировать передачу арестованного имущества в Национальное агентство по управлению активами.

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