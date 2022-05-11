Суд арестовал имущество родственников Медведчука и Козака

Суд арестовал имущество родственников Медведчука и Козака5
- 11.05.2022, 14:14
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Более 120 машин, земли и здания.
Лычаковский районный суд Львова арестовал более 120 автомобилей, земельные участки и здания, принадлежащие предприятиям родственников народных депутатов от бывшей ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака. Общая сумма капитала составила более 80 млн гривен.
Об этом сообщает сайт ГБР.
Решением суда арест с запретом права на отчуждение и распоряжение имуществом наложен на:
3 земельных участка,
11 нежилых зданий и помещений (среди них и помещения площадью почти 300 квадратных метров в самом центре Львова),
126 автомобилей, среди которых и легковые, и грузовики КРАЗ и КАМАЗ.
В дальнейшем ГБР будет инициировать передачу арестованного имущества в Национальное агентство по управлению активами.