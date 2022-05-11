Самолет «Белавиа» снова совершил незапланированную посадку в Самаре 1 11.05.2022, 14:19

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фото: charter97.org

Это второй случай за короткое время.

Ночью 11 мая самолет Белавиа сообщением Минск–Баку совершил незапланированную посадку в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Самолет вылетел из Минска 10 мая в 23:30. Через два часа полета экипаж сообщил о плохом самочувствии пассажира и в 2:08 11 мая борт приземлился в Самаре.

Сигнал срочности экипаж не объявлял. Это позволяет предположить, что ситуация на борту не была критической.

В Баку самолет прибыл с опозданием на 2 часа 50 минут, пишет zerkalo.io.

Напомним, это уже второй инцидент с пассажиром на данном направлении. 5 мая рейс Белавиа «Баку-Минск» совершил вынужденную посадку в Самаре из-за того, что 64-летнему мужчине стало плохо в полете. Спасти его не удалось.

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