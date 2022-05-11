«Проще направить оружие против командиров, которые отдают преступные приказы»2
- 11.05.2022, 14:26
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За Лукашенко никто не будет воевать.
Предатель белорусского народа блефует угрозами всему миру, вообразив себя полководцем, пишет Telegram-канал «Баста!»
Но на самом деле и он, и командиры белорусской армии прекрасно понимают, что ему просто некем руководить в стране, некому отдавать приказы. Что при любой возможности каждый солдат пожертвует диктатором, чтобы спасти жизни.
Практически у каждого белоруса, включая военных, в Украине есть родные люди. Это родственники, друзья, а кто-то вообще родом оттуда и в жизни не пойдет с автоматом в свой родной дом. Проще развернуться и направить оружие против командиров, которые отдают преступные приказы, выполнив тем самым две задачи: не воевать против Украины и спасти Беларусь.
Другой фактор в том, что белорусские военные за время совместных учений сильно возненавидели российских командированных, с которыми неоднократно возникали конфликты. Союзниками их точно не назовешь.
Слава Украине! Жыве Беларусь!