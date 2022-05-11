Ученые нашли на дне Тихого океана «дорогу из кирпича»
- 11.05.2022, 14:38
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Фотофакт.
Группа ученых нашла на дне Тихого океана «дорогу из кирпича», пишет LADBible. В Сети уже предположили, что это путь в Атлантиду, однако у специалистов другое мнение.
Экипаж исследовательского судна «Наутилус» обнаружил на дне Тихого океана в районе Гавайев участок, похожий на дорогу, выложенную кирпичом. Ученные записали свое открытие на видео и опубликовали ролик в соцсетях, взбудоражив умы зрителей.
Впрочем, ясность в ситуацию внесли сами ученые. По их словам, «кирпичная дорога» — пример древней вулканической активности, когда в результате извержения многие фрагменты породы оседают на морское дно.
Специалисты добавили, что вулканическая порода получила такую причудливую форму в результате множества циклов нагревания и охлаждения во время последующих извержений.