Военный эксперт предложил превратить Крым в «тупик» для армии РФ 1 11.05.2022, 14:48

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Как это сделать?

Российские оккупанты в ближайшее время постараются усилить Южнобугское направление фронта в районе Херсона. Враг будет пытаться закрепиться на текущих рубежах.

Для этого на юге оккупированного Крыма собирают большое количество военной техники, сообщил в эфире телемарафона на ТСН военный эксперт Олег Жданов. По его данным, эту технику планируют разместить недалеко от Херсона.

Он также рассказал, как будет развиваться ситуация с оккупированным полуостровом после получения Украиной мощного вооружения.

"С появлением ракетных комплексов надо ставить одним из первых вопрос - делать из Крыма тупик, чтобы не было возможности и смысла российским войскам отступать назад в Крым. Чтобы они понимали, что там будет тупик, и там их могут добить. Чтобы они отступали на Ростовскую область. Я думаю, что именно так Генеральный штаб и должен поступить", - говорит эксперт.

Жданов также прокомментировал слова главы МИД Дмитрия Кулебы, который победой для Украины назвал освобождение от россиян всех ее территорий.

"Если мы будем идти в контрнаступление, какой смысл останавливаться на линии до 24 февраля, если будет операция успешной. Надо выходить на государственную границу, я имею в виду Донбасс. А в Крыму главный вопрос - заходить в Крым не заходить - должны решать военные, ни в коем случае не политики", - отметил Жданов.

Он добавил, что только Генштаб может объективно оценить целесообразность захода в Крым и шансы на его освобождение от оккупантов.

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