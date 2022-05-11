Первый российский оккупант предстанет перед судом за убийство мирного жителя 9 11.05.2022, 14:47

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Командира отделения Кантемировской дивизии совершил преступление в Сумской области.

Офис Генпрокурора Украины направил в суд обвинительный акт в отношении российского оккупанта, который убил безоружного гражданского в Сумской области. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

«Первый российский военный предстанет перед судом за убийство гражданского в Сумской области. Офис Генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении командира отделения в/ч 32010 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области Вадима Шишимарина», — сообщила глава Офиса генпрокурора.

Следствие установило, что этот 21-летний российский военный 28 февраля убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед.

Перед этим колонну, в которой был российский сержант, разбили украинские военные. Убегая, он с еще 4 оккупанты обстреляли из автоматов частный автомобиль и забрали его. На украденной машине с пробитыми колесами захватчики заехали в деревню. По дороге увидели мужчину, который возвращался домой и говорил по телефону. Один из военных приказал сержанту убить гражданского, чтобы он не сообщил о них украинским защитникам. Тот совершил несколько прицельных выстрелов через открытое окно автомобиля из автомата Калашникова в голову 62-летнего потерпевшего. Мужчина скончался на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома.

В настоящее время Шишимарин находится под стражей, сообщила генпрокурор.

Прокурорами и следователями СБУ собрано достаточно доказательств его причастности к нарушению законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). За эти действия ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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