Минобороны Украины: Первая фаза войны закончилась победой
- 11.05.2022, 15:04
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Тактика доминирования привела к колоссальным потерям врага.
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что первая фаза войны закончилась победой Украины. Об этом она сказала на брифинге в медиацентре "Украина", сообщает "Зеркало недели. Украина".
"В первой фазе ВСУ нанесли абсолютный удар врагу и она закончилась победой Украины, потому что войскам РФ не удалось реализовать ключевые цели", — подчеркнула чиновница.
Россияне во время первой фазы делают основной акцент на тактике доминирования, учитывая, что тогда оккупанты превышали ВСУ по количеству как личного состава, так и оружия. Основная ставка была сделана на элитность и профессионализм своих отрядов.
"Эти профессиональные отряды и обычные военнослужащие были сконцентрированы вокруг Киева и Киевской области", – рассказала Маляр.
По ее словам, именно тактика доминирования привела к колоссальным потерям врага. Поэтому рашисты не смогли выполнить план по блокировке столицы.
"В результате, первая фаза была завершена тем, что военное командование врага решило отвести войска от столицы Украины и северных регионов и сосредоточиться на восточных и южных областях", — напомнила Маляр.