Палеонтологи нашли окаменелые останки самки древнего «рыбоящера» в тающем леднике 11.05.2022, 15:22

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Его нашли в глубине южноамериканской Патагонии.

Ученые из Университета Магальянес (Чили) в марте и апреле 2022 года исследовали тающий ледник Тиндалл в чилийской Патагонии. Там они нашли окаменелости 23 ихтиозавров в разной степени сохранности. Это делает Тиндалл крупнейшим из известных на сегодня «кладбищем ихтиозавров».

Самая интересная находка — беременная самка ихтиозавра, которую назвали Фионой. Ее останки были длиной в четыре метра и содержали несколько эмбрионов. Первоначально руководитель экспедиции Джудит Пардо-Перес (Judith Pardo-Pérez) обнаружила Фиону еще в 2009 году. Но из-за крайне сложного пути к леднику забрать остатки древних рептилий удалось только сейчас, пишет Naked science.

Фиона умерла примерно 139 миллионов лет назад, что делает находку уникальной. На сегодня это единственный случай обнаружения беременной самки ихтиозавра, относящийся к периоду между валанжинским и готеривским ярусами нижнего мелового периода.

В сотрудничестве со специалистами из Манчестерского университета (Великобритания) чилийские ученые надеются получить результаты по палеобиологии ихтиозавров из района ледника Тиндалл, выяснить степень зрелости костей и экологические ниши для оценки возможных изменений в питании, которые происходили в процессе их эволюции и которые могут помочь установить палеобиогеографические связи с ихтиозаврами из других широт.

Ихтиозавр Фиона сохранилась в исключительно полном комплекте, а это уже перспективы серьезных исследований в области палеобиологии эмбрионального развития. Кроме того, ученые планируют выяснить, от какой болезни умерла Фиона: при предварительном изучении следов насильственной смерти они не выявили.

«То, что эти невероятные ихтиозавры так хорошо сохранились в экстремальной среде, открытой отступающим ледником, не имеет аналогов нигде в мире. Значительное число ихтиозавров, найденных в этом районе, включая полные скелеты взрослых, молодых и новорожденных особей, представляет собой уникальное окно в прошлое. Международное сотрудничество помогает поделиться этим исключительным кладбищем ихтиозавров со всем миром и в значительной степени способствует развитию науки», — прокомментировал результаты экспедиции Дин Ломакс (Dean Lomax), палеонтолог из Манчестерского университета.

Все участники экспедиции отметили, что условия, в которых она прошла, были просто экстремальными. Ледники вообще редко встречают хорошей погодой, поэтому специалистам пришлось построить над Фионой ангар, чтобы защитить место проведения работ от ветров, проливных дождей и снега.

До «кладбища ихтиозавров» на леднике Тиндалл нет, разумеется, торной дороги — последние десять часов пути можно было проделать только пешком. В таких условиях вынести окаменелости по земле, соблюдая необходимые для их сохранности меры, было невозможно. Поэтому Фиона и другие ихтиозавры улетели с ледника на вертолетах.

Вообще, ихтиозавры — это доисторические рептилии, правившие водным миром почти весь мезозой. Иногда их ошибочно относят к динозаврам, но различия слишком велики. Когда ящер решил поплавать, он здорово изменился: получил обтекаемое тело, мощный хвост с широким плавником, а лапы переделал в плавники.

Важнейшим свойством ихтиозавров оказалась их теплокровность. Благодаря ей они смогли расселиться по всем морям и океанам, не взирая на температуру воды. Кроме того, они были живородящими, что тоже отличало от известных динозавров.

Самая крупная коллекция окаменелостей ихтиозавров собрана в Государственном музее естественной истории в Штутгарте (Германия): она состоит более чем из 500 образцов. Но, как отметили представители этого учреждения, находок «рыбоящеров», живших 130-140 миллионов лет назад, очень мало на планете вообще, а те, что есть, происходят из Европы.

Теперь палеонтологи планируют сравнить европейские образцы и находки с ледника Тиндалл, что, по их мнению, поможет заполнить пробел в знаниях о типах и общем разнообразии видов, населявших океан в Южном полушарии, особенно в умеренных и полярных широтах.

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