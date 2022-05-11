ВСУ остановили наступление россиян: враг перешел к обороне 11.05.2022, 15:27

4,690

Бригадный генерал рассказал о ситуации на важнейших участках фронта.

Вооруженные силы Украины вместе с другими составляющими Сил обороны сейчас остановили и сдерживают широкомасштабное наступление Вооруженных сил Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

"Вооруженные силы Украины вместе с другими составляющими Сил обороны в настоящее время остановили и сдерживают широкомасштабное наступление вооруженных сил Российской Федерации, вооруженные силы которой преобладали на отдельных направлениях в 10 раз не только в личном составе наши подразделения, но и в вооружении и военной технике", - подчеркнул он.

Громов добавил, что это стало возможным благодаря своевременному проведению Украиной комплекса мер по реагированию на критическое увеличение уровня военной угрозы со стороны России, а также ведению активной маневренной обороны.

Он, в частности, отметил, что в районе Харькова противник после неудачной попытки окружить город перешел к обороне. Потерпев неудачу на Изюмском направлении, враг также перешел к обороне и проводит сдерживающие действия, а также перебрасывает свои силы на Луганское направление.

"В результате наших активных действий по освобождению оккупированных территорий на Херсонском и Мелитопольском направлениях противник перешел к обороне и сейчас ведет сдерживающие действия", - констатировал Громов.

Кроме того, он отметил, что сохраняется угроза проведения противником морской десантной операции в Черноморской операционной зоне. "В акватории Черного и Азовского морей продолжают находиться боевые корабли и подводные лодки противника, которые осуществляют его поддержку наземных группировок войск, действующих на Приморском направлении, а также наносят удары высокоточным оружием по объектам в глубине территории нашего государства", - сказал представитель Генштаба.

Бригадный генерал также отметил, что следующими вероятными действиями оккупантов могут быть попытки взять под контроль территории Одесской, Николаевской и частично Запорожской областей, создание сухопутного коридора к Приднестровскому региону Республики Молдова, захват территории центра Украины, овладение Киевом, инсценировка перевыборов в законодательные и исполнительные органы власти по приведению к власти пророссийских сил, создание нового государственного образования и включение его в состав России.

"Таким образом противник будет пытаться достичь своей стратегически политической цели. Но это его мнение. На его мнению есть наше противодействие", - подчеркнул Громов.

Он также подчеркнул, что потери противника в настоящее время с начала полномасштабного вторжения "уже составляют около 20% личного состава и до 60% основных видов вооружения и военной техники".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».