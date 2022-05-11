Работники Молодеченского молочного комбината вышли на забастовку 5 11.05.2022, 15:32

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Они требуют поднять зарплаты.

На Молодечненском молочном комбинате началась забастовка, сообщает Telegram-канал «Хартия-97%».

Рабочие предприятия вышли на проходную с требованием увеличения зарплаты.

Зарплата 200-300 рублей, говорят рабочие предприятия, хотя раньше «была 800 -1000».

Почему зарплату урезали в несколько раз, рабочие не знают: им еще три месяца назад пообещали, что после объединения она не станет меньше. Сократилось и число работников: по их словам, если раньше на комбинате трудились 200 человек, то теперь — 50.

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