Работники Молодеченского молочного комбината вышли на забастовку

На Молодечненском молочном комбинате началась забастовка, сообщает Telegram-канал «Хартия-97%».
Рабочие предприятия вышли на проходную с требованием увеличения зарплаты.
Зарплата 200-300 рублей, говорят рабочие предприятия, хотя раньше «была 800 -1000».
Почему зарплату урезали в несколько раз, рабочие не знают: им еще три месяца назад пообещали, что после объединения она не станет меньше. Сократилось и число работников: по их словам, если раньше на комбинате трудились 200 человек, то теперь — 50.
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