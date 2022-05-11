Обход санкций против России станет преступлением? 5 11.05.2022, 15:44

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Инициатива Еврокомиссии может облегчить конфискацию связанных с РФ активов.

Европейская комиссия через две недели представит юридическую инициативу о признании уклонения от исполнения санкций ЕС против России преступлением, чтобы облегчить конфискацию связанных с Россией активов, пишет издание "Политико" со ссылкой на два источника.

"Этот шаг предоставит странам правовую основу для ареста замороженных активов", - пишет газета со ссылкой на слова источника.

По ее данным, дискуссии о конфискации активов все еще продолжаются и основная загвоздка в том, что порядок экспроприации активов определяется национальным законодательством, а не общими европейскими правилами, информирует interfax.com.ua.

Издание также пишет, что страны ЕС самостоятельно будут решать, как им поступать с активами или с доходами от них. Дискуссии о том, допустимо ли направлять эти средства на помощь Украине, также продолжаются.

Politico также отмечает, что, по состоянию на апрель, страны ЕС конфисковали активы на сумму в общей сложности порядка 30 млрд евро, включая яхты, виллы и предметы искусства, принадлежащие физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями. Издание предполагает, что с тех пор эта цифра могла увеличиться.

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