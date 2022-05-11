Молдова «за два дня» и атака на Одессу

Молдова «за два дня» и атака на Одессу4
- Виктор Шлинчак, Фейсбук
- 11.05.2022, 15:55
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Путин придумал новый сценарий?
Похоже, неудачи в Украине Путин хочет компенсировать взятием Молдовы "за два дня". Американская разведка этот сценарий уже объявила возможным.
И удары по мосту в Днестровском Лимане – первая часть этой новой спецоперации. Чтобы получилось высадить десант в поддержку и для усиления Приднестровья из Бессарабии. Это тяжело, но возможно.
Зачем Путину? Ему:
Нужна "победа" для своих избирателей;
Это возможность оттянуть украинские ВС на южное направление. Ну и плацдарм для атаки на Одессу.
Активизация новых учений в Беларуси на этом фоне выглядит как возможное открытие "второго фронта". Опять же – для оттягивания украинских сил.
Поэтому расслабляться еще слишком рано. Даже с оружием союзников.
Виктор Шлинчак, Фейсбук.