Болгария нашла замену газу из РФ 3 11.05.2022, 17:05

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При этом цена будет ниже, чем у «Газпрома».

По словам премьер-министра страны Кирила Петкова, голубое топливо будет поступать из Соединенных Штатов. При этом цена будет ниже, чем у "Газпрома".

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков во время встречи с вице-президентом США Камалой Харрис договорился о поставках сжиженного газа из США в Болгарию по ценам ниже российских. Об этом сообщает Bulgarian News Agency со ссылкой на пресс-службу правительства Болгарии.

Премьер-министр сказал, что из-за событий в Европе необходимо принять быстрые и ощутимые меры в энергетическом секторе. Он подчеркнул, что партнерство с США вместе с солидарностью и поддержкой ЕС являются важной частью обеспечения газовой независимости Болгарии.

"Реальные поставки сжиженного природного газа в Болгарию будут осуществляться по ценам ниже "Газпрома", начиная с июня", — добавили в пресс-службе правительства.

Почему Болгарии пришлось искать альтернативу

23 марта президент России Владимир Путин решил перевести расчеты за поставки газа в Европу в российские рубли. В Кремле заявили, что международные расчеты в российской валюте не навредят национальной торговле. Страны "Большой семерки" в ответ заявили, что не будут платить за газ в рублях. Они посчитали такое решение президента РФ нарушением действующих контрактов.

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