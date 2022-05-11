Президент Чехии разрешил 103 гражданам своей страны присоединиться к ВСУ 3 11.05.2022, 17:36

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Иллюстративное фото

Что известно о добровольцах из других стран.

Президент Чехии Милош Земан подписал решение о согласии вступления 103 граждан своей страны в ряды Вооруженных сил Украины. Все они накануне написали заявление об этом желании.

Об этом сообщил спикер президента Чехии Иржи Овчачек в соцсети.

24 канал отметил, что чехи должны просить разрешения вступить в ряды армии другой страны на основании закона о военной службе и ее обеспечении. Для этого необходимо написать заявление и получить разрешение руководителя страны.

Что известно о добровольцах из других стран

К слову, еще 14 апреля чешские дипломаты вернулись в Киев и подняли бело-красно-синий национальный флаг своей страны перед зданием посольства. Кроме того, глава чешского парламента Милош Выстрчил побывал в уничтоженной Ирпене.

Ранее президент Владимир Зеленский обратился ко всем гражданам дружественных государств, чтобы они приехали в Украину и вместе с храбрыми Вооруженными силами боролись и побеждали российских оккупантов.

Еще в начале марта в Украину прибыли добровольцы из более чем 50 стран мира. Они помогают украинцам в борьбе с российскими захватчиками. Все добровольцы присоединяются к рядам Интернационального легиона обороны. В частности, люди прибывают из Польши, стран Балтии, из дальних краев, из Скандинавии, Великобритании, США и т.д.

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