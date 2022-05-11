В Беларусь пришло лето 1 11.05.2022, 18:12

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12 мая ожидается до +29 градусов.

В Беларуси 12 мая, в четверг, воздух прогреется до +29 градусов. Об этом пишет портал pogoda.by.

В стране будет преобладать переменная облачность. Сообщается, что ночью по северо-западу, а утром и днем на большей территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. Синоптики предупреждают, что днем местами по северу страны ожидаются сильные дожди. Во многих районах страны местами возможен град и грозы.

Ветер будет преобладать юго-западный, западный умеренный, а утром и днем – сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит от +10 до +16 градусов, а днем – от плюс 17 до плюс 23 градусов. А вот по югу и юго-востоку воздух прогреется от 24 до 29 градусов.

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