Режим Лукашенко согласился платить России за газ рублями 7 11.05.2022, 18:19

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Об этом сообщает Министерство энергетики РФ.

Россия и Беларусь внесли изменения в соглашение о поставках газа. Этот документ определяет условия формирования цены на газ с апреля до конца 2022 года. В соглашении отмечено, что Беларусь переходит на оплату газа в российских рублях.

Об этом сообщает Министерство энергетики РФ.

«Беларусь и Россия подписали соглашение, по которому российский газ не только будет оплачиваться в рублях, но и его цена будет формироваться в привязке к рублю (прежде цена на 2022 была определена в $128,52 за тысячу кубов)», - сообщили в ведомстве.

Напомним, премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна не будет оплачивать российский газ рублями. Он добавил, что совместно с Польшей будет создана группа для реагирования на прекращение поставок нефти из России.

Отметим, от оплаты газа рублями отказались Азербайджан и Финляндия.

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