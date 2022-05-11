В МВД Украины прогнозируют изменение тактики РФ в ближайшее время 1 11.05.2022, 18:26

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Враг уже не будет атаковать по всей линии фронта?

Российские войска в ближайшее время изменят свою тактику, перейдя к "ползучей оккупации". Таким образом, враг уже не будет атаковать по всей линии фронта, а медленно продвигаться на конкретном пункте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Виктора Андрусива в эфире "24 канала".

При этом, по его словам, наблюдается продолжение переброски дополнительных войск на изюмском направлении, восточное направление РФ, вероятно, продолжит атаковать из Крыма.

"Их ключевая задача - завершить окружение наших сил, но войска у них уже достаточно истощены. Я вообще ожидаю, что через неделю, максимум через 10 дней у них будет критическая ситуация. У них высокое количество тех, кто отказывается воевать. Они уже перебрасывают (на поле боя - ред.) высшее командование, чтобы они мотивировали бойцов идти в атаку", - отметил Андрусив.

Он также подчеркнул, российские войска деморализованы из-за того, что никакие поставленные задачи до сих пор не выполнены. При том что к северу от Харькова ВСУ угрожают отрезать тылы оккупантов, поэтому противник будет оттягивать силы, чтобы сдерживать контрнаступление.

"Они применили уже все, что было, и особо ощутимых результатов они не достигли. Продвижение происходит ценой стирания с лица земли населенных пунктов, когда нашим солдатам уже негде обороняться. Они физически так воевать долго не смогут. Поэтому за неделю - 10 дней российские войска изменят тактику. Я это называю "ползучая оккупация". Они перестанут атаковать по всему фронту, а будут сосредотачивать очень медленно на каждом конкретном пункте", - прогнозирует Андрусив.

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