В филиалах Минского молокозавода прошли забастовки
- 11.05.2022, 18:31
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Забастовки прошли не только в Молодечно, но и в Воложинском и Нарочанском филиалах.
Днем 11 мая работники Молодечненского производственного участка «Минский молочный завод № 1» вышли на забастовку из-за низких зарплат. Они собрались на проходной и грозили уволиться. Zerkalo.io узнал подробности у рабочих завода.
Как уточнили сотрудники предприятия, забастовки прошли не только в Молодечно, но и в Воложинском и Нарочанском филиалах.
В Молодечненском филиале забастовка началась с утра, когда многие на предприятии отказались работать и пошли к начальству.
— Утром сходили к непосредственному руководству, они позвонили в Минск и отчитались, что люди на работу не вышли. То же самое было на Воложинском филиале: там полностью все стояли, даже, насколько я знаю, отгрузки не шли. На Нарочи та же самая ситуация: я знаю, что люди стояли, к производству не подходили, — говорит одна из сотрудниц.
Найти общий язык вначале не удалось, рассказывает другая сотрудница и добавляет, что несмотря на угрозы увольнением, забастовка продолжилась.
— Нашим угрожали, чтобы работали: «Не пойдете на работу — поувольняем». Но это «близлежащее» руководство, которое в Молодечно, — объясняет она.
Но после приезда руководства «Минского молочного завода», примерно в обед, кажется, пришли к компромиссу.
— Нам пообещали, что всем выплатят за апрель единовременную материальную помощь, — говорит еще один сотрудник. — Сказали, что при присоединении нашего Молодечненского молочного комбината к Минску сделали нам неправильные тарифы. То есть, как мы понимаем, экономисты неправильно посчитали тарифную ставку, и мы получили очень-очень мало.
Что будет дальше и как пересчитают зарплаты в мае, сотрудники предприятия пока не знают. Некоторые из них после обещания выплат вернулись к работе.
Напомним, рабочие рассказали, что проблемы начались после того, как в феврале 2022 года Молодечненский молочный комбинат стал производственным участком Минского молочного завода. По их словам, вакансии на предприятии есть, но зарплата — 200−300 рублей, в то время как раньше люди получали 800−1000, «и работа была, и заявки хорошие».
Почему зарплату урезали в несколько раз, рабочие не знают: им еще три месяца назад пообещали, что после объединения она не станет меньше. Сократилось и число работников: по их словам, если раньше на комбинате трудились 200 человек, то теперь — 50.