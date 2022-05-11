Сенат Чехии признал преступления России в Украине геноцидом украинского народа 1 11.05.2022, 18:46

Чешский Сенат решительно осудил жестокую агрессивную войну России против Украины.

Сенат Чехии (верхняя палата парламента) признал преступления российской армии в Украине геноцидом украинского народа. Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Праге Евгений Перебийнис.

Чешский Сенат решительно осудил жестокую агрессивную войну России против Украины, многочисленные военные преступления страны-агрессора и потребовал от России немедленно вывести войска из Украины, начать уважать ее территориальную целостность и суверенитет в международно признанных границах, а также уважать международное гуманитарное право.

«[Сенат ПЧР осуждает] этнически мотивированные преступления против человечества, такие как массовые казни, проявления неуважения к погибшим, пытки, изнасилования, физическое и психологическое насилие или насильственная депортация детей, которые россия совершает системно и масштабно, что является проявлениями геноцида против украинского народа», — подчеркивается в постановлении.

Также верхняя палата парламента Чехии поддержала путь Украины в Евросоюз, предоставление ей статус кандидата на членство в ЕС и призывает правительство страны продолжить ускоренную поставку военной техники Украине, в том числе тяжелого вооружения.

Накануне, 10 мая, Сейм Литвы признал Россию террористическим государством.

Чеський Сенат щойно визнав злочини, які російська армія вчиняє в Україні, геноцидом Українського народу. У прийнятій постанові також міститься підтримка подальшого надання Чехією Україні зброї та отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС. Дякуємо! pic.twitter.com/YdMVWAEdgr — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) May 11, 2022

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