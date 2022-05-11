Сын Абельской появился на карте доносчиков

Сын Абельской появился на карте доносчиков1
- 11.05.2022, 18:52
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Лукашист Дмитрий Абельский сообщал в милицию о бчб-флагах и протестующих.
На карте доносов, где публикуются сведения о тех, кто сообщал в милицию о бчб-флагах и протестующих, появилось имя сына Ирины Абельской, главного врача Республиканского клинического медицинского центра, передает «Наша Нива».
На карте указано, что Абельский Дмитрий Евгеньевич, прописанный в Дроздах (коттедж там имеет Ирина Абельская), звонил в милицию 18 октября 2020 года. Находясь на Минской улице Скрыганова, он сообщал, что в ЖК «Каскад» натягивают флаг.
Дмитрий Абельский — офтальмолог, кандидат медицинских наук. Он работает в центре микрохирургии глаза «Глаз». Специализируется на лазерных рефракционных операциях и лечении кератоконуса.