ВСУ освободили поселок Питомник Харьковской области 11.05.2022, 19:00

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали , что благодаря успешным действиям подразделений украинских защитников был освобожден поселок Питомник в Харьковской области.

В сводке Генштаба по состоянию на вечер среды, 11 мая, сказано, что на Харьковском направлении подразделения российских оккупантов перешли к обороне, чтобы замедлить наступление украинских войск.

На большей части временно захваченных россиянами территорий в Харьковской области оккупанты подавляют сеть сотовой связи, местные жители во многих населенных пунктах остаются без электроэнергии и воды. Россияне запрещают выезжать на территорию, подконтрольную Украине.

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