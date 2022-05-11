Что известно про гибель ветеринара из Мозыря во время рыбалки у украинской границы 1 11.05.2022, 19:24

2,466

Сергей Чембрович

Рыбак был убит выстрелом в голову.

Украинская сторона не располагает информацией по поводу гибели на Днепре белорусского рыбака. Об этом «Радыё Свабода» сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Ветеринара из Гомеля Сергея Чембровича, погибшего на рыбалке, похоронили 10 мая в деревне Романовичи Гомельского района.

— Точно никто пока ничего не знает. Поехал с другом на рыбалку в Брагинский район. Не первый раз, он же был любителем порыбачить. Они были не на лодках — ловили рыбу с берега. На них там «напали» — около 9 утра 9 мая. Кто напал, как — неизвестно. Сергею выстрелили в голову. Друг убежал, спрятался в лесу и вызвал то ли пограничников, то ли милицию. Жена даже не была на опознании, там же повреждена голова — выстрел был просто в голову. Кто стрелял, откуда, чем — неизвестно, рассказала «Свабодзе» жительница Гомеля, знакомая семьи погибшего.

Следственный и Пограничный комитеты Беларуси до сих пор никакой информации по поводу случившегося не озвучивают.

— Это было 9 мая. А до этого, 8 мая, в Нижних Жарах, ниже по Днепру, были слышны выстрелы. На следующий день стали говорить, что рыбака убили вооруженные украинцы, — рассказала жительница Брагинского района.

От Верхних Жаров до Украины — около полутора километров. Граница идет по Днепру. С белорусской стороны в Лоевском и Брагинском районах введен запрет на нахождение на реке на лодках. С украинской стороны в пограничных районах запрещено любое передвижение гражданских лиц в полосе местности вдоль государственной границы шириной 1 км. Это не касается только жителей населенных пунктов, прилегающих к госгранице.

Кроме того, в ряде районов Гомельской области введен запрет на посещение лесов.

В Государственной пограничной службе Украины «Радыё Свабода» заявили, что не имеют никакой информации про этот инцидент.

— Ничего не могу сказать об этой ситуации, наши подразделения ничего подобного не слышали, — сказал спикер погранслужбы Андрей Демченко.

Начальник пресс-службы 105 пограничного отряда Государственной пограничной службы (Чернигов) Галина Шеховцова заявила, что украинские пограничники в этом инциденте не участвовали.

— Там не была зафиксирована попытка нарушения государственной границы Украины. Выстрелов никто не слышал. Про смерть рыбака мы знаем только из СМИ, — заявила пресс-секретарь.

Напомним, 10 мая гомельское издание «Флагшток» сообщило, что недалеко от деревни Нижние Жары Брагинского района был убит рыбак — ветеринар из Гомеля Сергей Чембрович. По одной из версий, погибший с другом плыли на лодке по Днепру, по другой — находились на берегу. Чембровича застрелили, другу удалось спастись.

В группе во «ВКонтакте» клиники, где работал Сергей Чембрович, написано, что он один из лучших врачей-хирургов учреждения. Опыт работы в ветеринарной медицине более 20 лет. Он был постоянным участником международных ветеринарных конгрессов и конференций.

Занимался обучением молодых врачей клиники. В 2002 году окончил Витебскую государственную академию ветеринарной медицины. Ему было 45 лет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».