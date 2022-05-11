С начала войны по Украине выпущено 788 крылатых и баллистических ракет с территории РФ и Беларуси 11.05.2022, 19:26

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

3 24 февраля Вооруженными силами России было совершено 487 ракетных ударов по Украине, в ходе которых с территории РФ и Республики Беларусь выпущено 788 крылатых и баллистических ракет.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает Интерфакс-Украина.

Как отметил представитель Генштаба, из них оперативно-тактические ракеты "Искандер" – 213 единиц, оперативно-тактические ракеты "Точка-У" – 61 единица, крылатые ракеты морского базирования и воздушного базирования – 235 единиц, совершено 4 тыс. 917 авиационных вылетов.

"Непосредственно в течение мая Вооруженными силами России было совершено 49 ракетных ударов с территории России, выпущено 74 крылатых и баллистических ракет, ракет "Искандер" – четыре единицы, "Точка-У" – восемь единиц, крылатых ракет морского и воздушного базирования – две единицы, совершено 459 авиационных налетов", – рассказал Громов.

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