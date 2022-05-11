Лукашенковский премьер Головченко: Ситуация в строительной сфере вызывает озабоченность 9 11.05.2022, 19:50

6,298

Роман Головченко

В Беларуси по-прежнему стремительно дорожают стройматериалы.

В Беларуси продолжают заметно дорожать строительные материалы. По данным Белстата, за первые четыре месяца этого года они прибавили в цене более чем на 14%. При этом рост цен на некоторые позиции превысил отметку в 20%. Стройматериалы были среди лидеров по подорожанию и в прошлом году. В этой ситуации правительство намерено сдерживать рост цен на строительные материалы, заявил премьер-министр Роман Головченко.

Премьер анонсировал, что правительство намерено сдерживать рост цен на строительные материалы.

— В условиях, когда идут турбулентные процессы, необходимо принимать дополнительные меры временные меры по стабилизации цен (на стройматериалы. — Прим. ред.), — уточнил Роман Головченко. — Сейчас мы видим, что идет отскок или движение назад по многим позициям. Каких-то резких шагом мы не предпринимаем. То есть какого-то глобального регулирования или предельных цен, как мы поступали по продуктам питания, не планируется.

По данным Белстата, за январь-апрель строительные материалы подорожали на 14,4%. При этом стоимость некоторых товаров из этой категории выросло заметнее. К примеру, ламинат стал дороже почти на 30%, строительные детали и конструкции из ПВХ, алюминия — на 23,3%, линолеум — на 22,8%.

При этом за прель подешевели, по данным Белстата, только строительные детали и конструкции из ПВХ, алюминия.

Правительство планирует в ближайшее время принять несколько нормативных документов, которые позволят держать под контролем рост цен на строительные работы, заявил премьер.

— В том числе Министерство архитектуры и строительства планирует расширить государственное регулирование на материалы и сырье, которые применяются при строительстве. Но это будет сделано достаточно мягко и не приведет к каким-то убыткам. Но просто мы застрахуемся от пиковых, шоковых процедур или тенденций, — заявил Роман Головченко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».