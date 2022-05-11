Болгария договорилась о поставках газа из США

Болгария договорилась о поставках газа из США5
- 11.05.2022, 19:53
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Дешевле, чем у «Газпрома».
Болгария договорилась о поставках сжиженного природного газа из США с июня после того, как российский "Газпром" прекратил поставки газа.
Об этом было объявлено после встречи премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова и вице-президентки США Камалы Харрис в Вашингтоне, сообщает Bulgarian News Agency.
Премьер-министр Петков отметил, что партнерство с США вместе с солидарностью и поддержкой ЕС является важной частью обеспечения газовой независимости Болгарии.
"Было договорено, что реальные поставки сжиженного газа в Болгарию будут осуществляться по ценам ниже цен "Газпрома", начиная с июня", - отметил он.
Добавим, что Болгария пытается обеспечить поставки природного газа после того, как российский "Газпром" прекратил поставки из-за отказа Софии платить в рублях.
Болгария активизировала переговоры с Азербайджаном об увеличении поставок газа и надеется договориться о соглашениях по сжиженному природному газу через терминалы в Греции и Турции.