Дуда: Польша и Словакия будут лоббировать скорейшее вступление Украины в ЕС 11.05.2022, 20:07

Анджей Дуда и Зузана Чапутова

Анджей Дуда и Зузана Чапутова анонсировали серию визитов в страны Западной Европы.

Президенты Польши и Словакии планируют ряд встреч с лидерами стран Западной Европы для лоббирования членства Украины в ЕС.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Польши.

Президенты Польши Анджей Дуда и Словакии Зузана Чапутова анонсировали серию визитов в страны Западной Европы, чтобы убедить их лидеров как можно быстрее предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.

"Я принял предложение президентки Зузаны Чапутовой провести своеобразную лоббистскую миссию по Украине среди наших коллег в странах ЕС, особенно там, где есть сомнения, должна ли Украина быстро получить этот статус. Мы не сомневаемся, что она должна получить этот статус как можно скорее", – подчеркнул Дуда.

По его словам, они также будут пытаться убедить о необходимости решения на предстоящем саммите НАТО в Мадриде об усилении присутствия Альянса на восточном фланге.

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