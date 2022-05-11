Папа римский встретился в Ватикане с женами заблокированных на «Азовстале» бойцов полка «Азов» 2 11.05.2022, 20:29

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Жены попросили понтифика спасти их мужей.

Жены бойцов полка «Азов» Катерина Прокопенко и Юлия Федосюк смогли встретиться в Ватикане с папой римским. На встрече также присутствовал российский медиаменеджер, издатель «Медиазоны Петр Верзилов.

На видео, которое публикует «Медиазона» , девушки просят понтифика спасти их мужей, отмечая, что он — их последняя надежда.

Бойцы «Азова» готовы сложить оружие, но только при эвакуации в третью страну. Сдаваться россиянам они не будут, так как в этом случае им грозят пытки и смерть, говорят девушки.

— Святой отец, может, у вас будет возможность приехать в Мариуполь, Запорожье, чтобы содействовать спасению этих людей? — обратился к папе Петр Верзилов.

— Я говорил с кардиналом, он сказал, что не проблема, — отвечает понтифик.

Девушки также передали папе римскому свое обращение и фотографии с «Азовстали».

Напомним, 21 апреля Владимир Путин заявил, что штурмовать «Азовсталь» не нужно.

— Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела, — приказал он Шойгу.

Однако фактически попытки штурма и бомбардировка завода не прекращались. 4 мая российские войска прорвались на территорию завода. Сейчас там идут тяжелые бои.

Бойцы «Азова» неоднократно обращались с просьбой помочь им в эвакуации с завода. Среди защитников много раненых, которым невозможно оказать медицинскую помощь из-за отсутствия лекарств, перевязочных средств и антисанитарии.

Однако Россия не идет ни на какие соглашения по поводу эвакуации «азовцев», заявил президент Владимир Зеленский.

— Мы запрашивали у наших партнеров и необходимое оружие, чтобы деблокировать Мариуполь и спасти всех людей — и военных, и гражданских. Но именно того оружия и именно в таком объеме, как нужно для деблокады Мариуполя, у нас пока нет, — заявил Зеленский, выступая перед парламентом Мальты.

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