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Детям могут разрешить учиться в украинских школах с любой точки мира

  • 11.05.2022, 20:35
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Детям могут разрешить учиться в украинских школах с любой точки мира

С начала вторжения РФ почти 1,5 млн детей были вынуждены уехать из Украины.

Школьникам могут разрешить учиться где угодно по национальной образовательной программе. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

По данным Детского Фонда ООН, с начала вторжения российской федерации 24.02.2022 почти 1,5 млн детей были вынуждены уехать из Украины.

Для усиления возможности дистанционного образования народные депутаты предлагают внести изменения в два действующих закона. В частности, в законе об образовании в статье, касающейся обучения в условиях военного положения, хотят ввести Национальную платформу дистанционного и смешанного обучения для внутренне перемещенных соискателей образования и вынужденно находящихся за рубежом.

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