В Украине могут запретить оборот лекарств, компоненты которых производятся в РФ и Беларуси 1 11.05.2022, 20:45

Ввоз медицинских препаратов из России и Беларуси уже запрещен.

Комитет по вопросам здоровья нации рекомендует Верховной Раде Украины принять законопроект об ограничении обращения лекарств, производящихся в Беларуси и России.

Ввоз медицинских препаратов из России и Беларуси уже запрещен, законопроектом предлагается также отказывать в регистрации лекарственного средства, если если хотя бы один его компонент или этап производства осуществлялся на заводах на территории России и Беларуси.

«Принятие такого законопроекта – пример санкционной политики для наших стран-партнеров и международных фармацевтических компаний. Они должны понимать, что все без исключения товары, произведенные в России, не должны попадать в страны демократического мира», — сказано в сообщении на сайте Верховной Рады.

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