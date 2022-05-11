В Украине могут запретить оборот лекарств, компоненты которых производятся в РФ и Беларуси

В Украине могут запретить оборот лекарств, компоненты которых производятся в РФ и Беларуси1
- 11.05.2022, 20:45
Ввоз медицинских препаратов из России и Беларуси уже запрещен.
Комитет по вопросам здоровья нации рекомендует Верховной Раде Украины принять законопроект об ограничении обращения лекарств, производящихся в Беларуси и России.
Ввоз медицинских препаратов из России и Беларуси уже запрещен, законопроектом предлагается также отказывать в регистрации лекарственного средства, если если хотя бы один его компонент или этап производства осуществлялся на заводах на территории России и Беларуси.
«Принятие такого законопроекта – пример санкционной политики для наших стран-партнеров и международных фармацевтических компаний. Они должны понимать, что все без исключения товары, произведенные в России, не должны попадать в страны демократического мира», — сказано в сообщении на сайте Верховной Рады.