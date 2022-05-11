Стройка на месте Червенского рынка замерла

Стройка на месте Червенского рынка замерла1
- 11.05.2022, 21:12
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Что произошло?
Еще в феврале строительство торгово-развлекательного центра на месте бывшего Червенского рынка шло бодро. Теперь на объекте не видно рабочих, даже появились слухи, что «стройка — всё», пишет «Онлайнер».
В 20-х числах февраля на стройплощадке на пересечении Аранской и Маяковского было немало техники, работали строители. Успели вырисоваться два уровня будущего ТРЦ. Теперь стройка совсем не выглядит оживленной: подъемные краны в одном и том же положении уже пару недель, ворота закрыты, рабочих не видно.
Планировался торговый центр на 30 тысяч «квадратов» с гипермаркетом, магазинами, детским центром со спортзалом.
Застройщик территории — ООО «Сильвер Капитал» (несколько лет назад компания перешла в собственность группы компаний «РАПА»), генподрядчик — компания Trasko-Inwest.
По номерам генподрядчика и застройщика комментарий пока не удалось получить.
В управлении по архитектуре и строительству администрации Ленинского района Минска кратко рассказали, в чем дело: «На этом объекте неритмичное финансирование».
Проще говоря, когда есть деньги — работы идут.
Как пояснили районные власти, стройка может останавливаться в рамках законодательства: это может быть приостановка строительства (до трех месяцев) или консервация (от трех месяцев до трех лет).
— По этому строительству пока вопрос консервации не просматривается. Акта о приостановке работ также в администрацию не поступало, — добавили там.
По паспорту объекта работы должны закончить к июню 2023 года.