Стройка на месте Червенского рынка замерла 1 11.05.2022, 21:12

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Что произошло?

Еще в феврале строительство торгово-развлекательного центра на месте бывшего Червенского рынка шло бодро. Теперь на объекте не видно рабочих, даже появились слухи, что «стройка — всё», пишет «Онлайнер».

В 20-х числах февраля на стройплощадке на пересечении Аранской и Маяковского было немало техники, работали строители. Успели вырисоваться два уровня будущего ТРЦ. Теперь стройка совсем не выглядит оживленной: подъемные краны в одном и том же положении уже пару недель, ворота закрыты, рабочих не видно.

Планировался торговый центр на 30 тысяч «квадратов» с гипермаркетом, магазинами, детским центром со спортзалом.

Застройщик территории — ООО «Сильвер Капитал» (несколько лет назад компания перешла в собственность группы компаний «РАПА»), генподрядчик — компания Trasko-Inwest.

По номерам генподрядчика и застройщика комментарий пока не удалось получить.

В управлении по архитектуре и строительству администрации Ленинского района Минска кратко рассказали, в чем дело: «На этом объекте неритмичное финансирование».

Проще говоря, когда есть деньги — работы идут.

Как пояснили районные власти, стройка может останавливаться в рамках законодательства: это может быть приостановка строительства (до трех месяцев) или консервация (от трех месяцев до трех лет).

— По этому строительству пока вопрос консервации не просматривается. Акта о приостановке работ также в администрацию не поступало, — добавили там.

По паспорту объекта работы должны закончить к июню 2023 года.

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