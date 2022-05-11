Washington Post открывает представительство в Киеве 11.05.2022, 21:25

Этот шаг сигнализирует о долгосрочной приверженности Post в освещении войны России против Украины.

Американская газета The Washington Post создает свое бюро в Киеве.

Представительство издания будет возглавлять Изабель Хуршудян, главным корреспондентом станет Макс Берак, сообщается на сайте газеты.

Отмечается, что этот шаг сигнализирует о долгосрочную преданность Post в освещении войны России против Украины, поскольку она продолжит оставаться главной историей этого года.

"Много месяцев газета "Пост" посвящала значительные ресурсы освещению напряженности на российско-украинской границе, которая усиливалась и в конечном итоге дальнейшее российское вторжение", - отметил редактор издания по иностранным делам Дуглас Джель.

"Когда война вступит в затяжную фазу, благодаря бюро мы сможем интенсивно информировать непосредственно с мест событий и гарантировать, что продолжаем обеспечивать качественную и авторитетную журналистику, на которую рассчитывают читатели во всем мире", - добавил он.

Бывшая корреспондентка московского бюро Хуршудян с января делает репортажи в Украине, а Верак, бывший глава бюро в Найроби, работает в Украине уже два месяца.

Они будут руководить командой в составе украинского репортера Дэвида Штерна, а также корреспондентов, фотографов и видеожурналистов, которые будут приезжать на ротации.

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