В Копыльском районе во время семейной ссоры мужчина облил себя растворителем и поджег 11.05.2022, 21:32

Мужчину удалось спасти.

В агрогородке Лесное Копыльского района праздники в одной семье закончились драматически. Мужчина поджег себя, но его спасли милиционеры. Об инциденте сообщает пресс-служба УВД Минского облисполкома.

Изначально милиционерам поступила информация о семейном скандале в Лесном. Прибыв на место, участковый и водитель увидели, как навстречу им выбегает мужчина в горящей одежде. По предварительной информации, нетрезвый сельчанин облил себя в комнате растворителем и поджег.

Милиционеры принялись его тушить и в итоге смогли сбить пламя. 50-летнего мужчину госпитализировали в больницу с многочисленными ожогами, им занимаются медики.

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