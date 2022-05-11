Под новые санкции ЕС могут попасть белорусские табак, нефть и калий 1 11.05.2022, 21:40

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Ранее под ограничениями была лишь часть продукции «Нафтана», «Белкалия» и «Интер Тобакко».

В шестой пакет санкций Евросоюза против режима Александра Лукашенко, который может быть опубликован уже на этой неделе, большой удар наносится по табачной, калийной и нефтеперерабатывающей промышленности. Об этом сообщает со ссылкой на свои данные «Наша Ніва».

Так, в списке будут фабрика «Интер Тобакко», принадлежащая лукашенковскому дельцу Алексею Олексину, и гродненская табачная фабрика «Неман».

Санкции за войну в Украине наложат на «Нафтан», Белорусскую калийную компанию, «Беларуськалий» и еще несколько предприятий. Ранее под ограничениями была лишь часть их продукции.

Из физических лиц в список попадут двое сыновей Олексина, на которых тот стремится переписать часть активов. Также туда попадет один из сербских братьев Каричей, которые на льготных условиях застраивают Минск.

Также под санкции попадут глава руководитель «Беларуськалия» Иван Головатый, Игорь Тур, Людмила Гладкая и Григорий Азарёнок.

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