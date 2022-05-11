Зеленский: Для украинского народа война с РФ закончится, когда мы вернем все свое 11.05.2022, 22:05

Владимир Зеленский

Лишнего Украине не надо.

Для украинского народа война с Россией закончится только тогда, когда мы заберем все свое. Украина стремится вернуть мир на собственную землю, и ничего лишнего нам не надо, передает УНИАН.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-выступления перед студентами ведущих французских университетов.

"Война закончится для украинского народа только тогда, когда мы вернем свое. Это правда. Я откровенно говорю: нам не нужно лишнего… Мы хотим вернуть мир в наше государство, на нашу землю. Россия поочередно забирала, оккупировала все наши права: право на нашу землю, право выбора, наконец мы дошли до права жить", — сообщил Зеленский.

По словам президента, сейчас Украина борется за свое право на жизнь и при этом теряет лучших украинцев. Глава государства объяснил, что эффективные переговоры с Россией возможны только тогда, когда она признает катастрофичность своих решений и будет готова понести справедливое наказание за свои преступления.

Однако с каждым освобожденным селом, где обнаруживаются следы массовых казней и пыток мирных жителей, как в Буче, Ирпене и Мариуполе, желания беседовать с РФ становится все меньше. Но даже если переговоры будут продолжаться, они должны вестись в формате диалога, а не ультиматумов, как это делает Россия.

Напомним, ранее Зеленский объявил два условия, при каждом из которых все дипломатические беседы с РФ прекратятся. Первое — проведение псевдореферендума по созданию так называемой "ХНР". Второе — уничтожение защитников Мариуполя, которые обороняются на "Азовстали".

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