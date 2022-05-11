Лукашенковский «депутат» Савиных удивил ПА ОБСЕ сумасшедшим «предложением» по Украине

Лукашенковский «депутат» Савиных удивил ПА ОБСЕ сумасшедшим «предложением» по Украине39
- 11.05.2022, 22:25
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«Депутат» повторил пропаганду властей РФ.
«Депутат» палатки национального собрания Беларуси, председатель постоянной комиссии по международным делам Андрей Савиных 11 мая поучаствовал в онлайн-мероприятии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, посвященной в том числе и урегулированию конфликта в Украине.
Его предложение многих удивило.
Савиных считает, что "единственным решением вооружённого конфликта на Украине может стать только немедленная капитуляция украинских властей"! А это "позволит России провести денацификацию Украины, оказать помощь в проведении новых выборов"! И все это для "создания суверенной Украины"!
Заявление из Минска последовало после того, как миссия ОБСЕ нашла в Украине свидетельства военных преступлений, совершённых Россией.