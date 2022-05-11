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Лукашенковский «депутат» Савиных удивил ПА ОБСЕ сумасшедшим «предложением» по Украине

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  • 11.05.2022, 22:25
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Лукашенковский «депутат» Савиных удивил ПА ОБСЕ сумасшедшим «предложением» по Украине
Андрей Савиных

«Депутат» повторил пропаганду властей РФ.

«Депутат» палатки национального собрания Беларуси, председатель постоянной комиссии по международным делам Андрей Савиных 11 мая поучаствовал в онлайн-мероприятии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, посвященной в том числе и урегулированию конфликта в Украине.

Его предложение многих удивило.

Савиных считает, что "единственным решением вооружённого конфликта на Украине может стать только немедленная капитуляция украинских властей"! А это "позволит России провести денацификацию Украины, оказать помощь в проведении новых выборов"! И все это для "создания суверенной Украины"!

Заявление из Минска последовало после того, как миссия ОБСЕ нашла в Украине свидетельства военных преступлений, совершённых Россией.

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