Белорусские спортсмены выступили против войны РФ в Украине 11.05.2022, 23:16

2,974

Кто подписал обращение?

Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС) представил антивоенную декларацию спортсмена. Разбираемся, что это за текст и кто уже поставил под ним свою подпись, передает nashaniva.com.

Что написано в декларации

Этот антивоенный текст, сформулирован от имени международного спортивного сообщества. Подписанты декларации выступают за немедленное прекращение войны в Украине, развязанной Россией, и подчеркивают, что война ведется с использованием территории Беларуси и российские войска должны быть выведены и оттуда, а не только из Украины.

Они отмечают, что во время войны в Украине имели место международные военные преступления и преступления против человечества, и выступают за международное расследование этих преступлений и привлечение виновных к ответственности.

Также авторы декларации признают независимость Украины и ее территориальную целостность в международно признанных границах и выступают за сохранение суверенитета Беларуси.

Кто подписал

БФСС утверждает, что за несколько дней количество подписантов письма превысило сто человек, но большинство имен пока что проходит верификацию. Среди 48 имен, которые известны на сегодня, большинство составляют представители белорусского и украинского спорта.

Самые знаменитые из белорусов-подписантов декларации:

легендарный футболист и бывший тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич;

нападающий польского «Ракува» и один из лучших белорусских футболистов последних лет Илья Шкурин;

серебряный призер Олимпиады-2008 многоборец Андрей Кравченко;

главный тренер футбольного «Львова» Олег Дулуб;

знаменитый лыжник Сергей Долидович;

победитель Кубка мира по кикбоксингу Иван Ганин;

известная легкоатлетка и призер Олимпиады-2008 Надежда Остапчук;

тайбоксер Виталий Гурков;

и другие белорусские спортсмены, а также менеджеры и журналисты.

Письмо также подписали 11 украинских спортсменов. Отметим чемпиона мира и Европы по дзюдо Георгия Зантарию, лучшего бомбардира в истории футбольных чемпионатов Украины Максима Шацких, финалиста Лиги Европы и обладателя Кубка УЕФА Евгения Селезнева. Есть в списке и одно европейское имя — Беньямин Вербич, словенский футболист, полузащитник киевского «Динамо» и словенской национальной сборной.

Что выйдет из этого документа

Исполнительный директор БФСС сообщал о разработке декларации еще за несколько недель до ее опубликования. Опейкин отмечал, что в условиях, когда белорусский спорт обложен санкциями из-за войны в Украине, важным становится вопрос о допуске белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

«Всех белорусских спортсменов ассоциируют с режимом Лукашенко. Это неправильно. Есть те, кто пострадал за свои взгляды, был вынужден покинуть страну», — рассуждал Опейкин. Он планировал, что подписание декларации станет основанием, чтобы фонд спортивной солидарности выступил за допуск спортсмена к соревнованиям в нейтральном статусе, то есть подпись атлета под письмом удостоверила бы его отношение к войне в Украине и соответственно необоснованность санкций в сторону этого атлета.

В итоге у человека должен появиться выбор: открыто подписать декларацию и, возможно, получить шанс продолжить карьеру, или промолчать и остаться на своих позициях в белорусском спорте, но оказаться без доступа к международным стартам.

Не самый простой выбор для действующих белорусских спортсменов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».