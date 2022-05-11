Яковина: На параде в Москве Путин вместо тирана был похож на блеклую версию Брежнева 11.05.2022, 23:38

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Иван Яковина

Путин напоминал старушку.

Российский диктатор Владимир Путин во время парада в Москве напоминал Брежнева в последние годы его правления, а само действо скорее запомнилось его паранойей, убежден международный обозреватель Иван Яковина.

В эфире Радио НВ Яковина рассказал, почему вместо триумфа пропаганды весь мир увидел блеклый спектакль и полную неуверенность.

Главное событие последних дней случилось или точнее сказать не случилось на параде в Москве. Там Владимир Путин, от которого очень многие люди ждали мобилизации, объявления войны или даже объявления о нанесении ядерного удара по Украине или странам НАТО, не сделал и не объявил вообще ничего такого, он еще раз спел старую, всем известную песню о бандеровцах, о коварном Западе, об упреждающем ударе и об исторических параллелях, которые никому не интересны. и песня эта всем, конечно, уже порядком поднадоела, ничего нового он не сказал, просто даже своего рода разочарование было. Проще говоря, как говорил Салтыков-Щедрин, от него кровопролитиев ожидали, а он чижика съел.

Почему, собственно, от него ожидали кровопролития? Главная его стратегия решения абсолютно всех проблем — это постоянная эскалация ситуации, если что-то у него не получается. Например, случился Майдан в Киеве в 2014 году, Россия полностью утратила контроль над правительством Украины. Каким было у Путина решение этой проблемы? Он попытался решить эту проблему с помощью захвата Крыма. Когда вокруг Крыма начали сгущаться тучи, никто не признал российский суверенитет над Крымом, стали вводить санкции и т. д., и вообще стало понятно, что эта затея довольно фиговая; Путин решил напасть на Донбасс, начались эти поездки Стрелкова (Гиркина) туда, начались боевые действия. Активная фаза боевых действий на Донбассе продолжалась года полтора-два, приостановилась подписанием Минских соглашений, но как выяснилось, что эта вся ситуация с Донбассом счастья Путину не добавила, наоборот, добавила проблем. Как он решил с этими проблемами разбираться? Правильно, уже с помощью захвата всей Украины.

А потом, когда в Украине вместо ожидаемой легкой победы он получил очень серьезные проблемы, затяжную, долгую войну с абсолютно непредсказуемым результатом, все стали ожидать, что дальше будет очередная эскалация конфликта со стороны Владимира Путина: либо расширение эскалации конфликта внутри Украины, то есть применение ядерного оружия, объявление всеобщей мобилизации или что-то такое; либо расширение войны на сопредельные страны, ядерный апокалипсис и т. д. Однако, ничего из этого в данный момент не случилось.

9 мая весь мир увидел на трибуне перед мавзолеем не какого-то жуткого, кровожадного, уверенного в себе, наглого и борзого тирана; а старенькую дезориентированную такую бабульку запуганную. В общем Путин был похож на живое воплощение немощи и слабости, даже его внешний вид кричал о том, что ослаб он, устал он, болен он.

Несколько лет назад Владимиру Путину укололи скулы, видимо, какие-то наполнители, чтобы растянуть кожу, чтобы она не казалась такой сморщенной. В общем у него образовались такие как желваки, похожие на опухоль, сантиметров по пять-семь с обеих сторон. Это подчеркивало форму его скул, что они такие не оплывшие и дряблые, а строгие и четкие. Так вот, не пожалели тогда этой гиалуроновой кислоты или что ему там кололи, прямо такие пузыри были у него по бокам. А сейчас, видимо, без доступа к швейцарской клинике, где он регулярно проводил эти омолаживающие процедуры, все это дело поплыло, гиалуроновая кислота или эти филлеры.

Так вот, мужские скулы у Путина в любом случае пропали, зато вместо этих скул у него появился этот старушечий второй подбородок, большой и жидкий. Ну и вот, сидел такой Путин с этим своим зобом старушачьим на скамеечке. Главным образом его окружение составляли фейковые ветераны войны, а также какие-то дети, я так подозреваю, дети символизировали преемственность поколений. Интересно, чьи это дети были. В общем Путин сидел в абсолютно старушечьей позе и напоминал старушку.

Выступление Путина, как я уже сказал, было повторением давно пережеванных старых тезисов, страхов, тревог и надежд, которые в общем никого не удивили, не обнадежили и не напугали. И еще один момент такой был, показался забавным: вместо обычной папки с листами ему дали книжечку с текстом, видимо, чтобы листки не разлетелись под воздействием ветра. И в какой-то момент у него страницы этой книжечки слиплись и Путин надолго, где-то на треть минуты залип, он не мог, ковырялся в этой книжечке, не мог найти логическое продолжение якобы своей мысли, то есть своей этой речи, не мог понять, что ему дальше говорить. Сидел, плевал себе на пальцы, расковыривал эту книжку, потом нашел и дальше начал читать текст. Но знаете, выглядело это довольно странно, такое брежневское дежавю, потому что этот древний генсек Брежнев на закате своей карьеры тоже уже с трудом понимал, где и что ему нужно читать.

Кроме того, парад 2022 года запомнится всем тем, что в России по всей стране отменили воздушную часть, то есть пролет авиации, самолетов, вертолетов, которые очень тщательно готовились. Анонсировали пролет истребителей Миг-29 в виде буквы Z и так далее, везде причем отменили, от Калининграда до Владивостока, нигде не было воздушных парадов, кроме города Нижний Новгород. Наверное, решили, что Нижний Новгород даже украинским диверсантам не интересен, поэтому там ладно, так и быть, парад проведем, потому что туда никто никогда ни за что не поедет и не доедет. В общем провели там парад, а во всех остальных городах не было воздушного парада.

Неофициально называются две причины, точнее официально сказали, что погода была нелетная, хотя это бред, Россия — довольно большая страна и не может быть во всей России нелетная погода. Тем более все видели, в Москве солнце светило, все было там летное. Но неофициально летчики называют две причины: первая — самолетов и вертолетов просто тупо мало, потому что все наличествующие самолеты и вертолеты находятся либо на войне, где они бомбят украинские города и убивают мирных жителей, либо эти же самолеты и вертолеты где-то горят в бурьяне, потому что их посбивали очень много, просто они закончились. Кроме того боялись, что эти вертолеты и самолеты могут быть сбиты прямо во время парада, говорили, боялись, что в Москву или какие-то другие города, как видим, кроме Нижнего Новгорода, могли проникнуть украинские диверсанты и могли сбить какой-нибудь большой самолет Стингером. На самом деле я думаю, что это маловероятно, но в общем демонстрирует степень паранойи российского президента.

И еще одна зарисовка насчет того, какая каша сейчас в голове Владимира Путина: после парад он направился в Александровский сад, где находится мемориал Второй мировой войны, там Вечный огонь, могила неизвестного солдата. И стоят такие небольшие тумбочки, на которых написаны имена городов-героев, советских еще, там есть и Киев, и Одесса, и Керчь… И Путин возложил цветы на эти стелы, где написано Киев и Одесса. Это, конечно, Запредельный уровень цинизма, потому что практически ровно в то же время, когда он возлагал цветы к этой стеле, по Одессе был нанесен ракетный удар, в результате которого был разрушен какой-то торговый центр и несколько жилых домов. В общем уровень скотства и цинизма, конечно, запредельный, это еще раз хорошо характеризует Владимира Путина и то, каким человеком он является.

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