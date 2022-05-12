«Нам нужна поддержка сверхчеловека»: командир морпехов на «Азовстали» обратился к Илону Маску 9 12.05.2022, 7:35

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Сергей Волынский

Сергей Волынский специально для этого создал аккаунт в Twitter.

Исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (позывной Волына) создал аккаунт в Twitter, в котором обратился к американскому бизнесмену Илону Маску и призвал его помочь бойцам из "Азовстали" эвакуироваться в третью страну.

"Говорят, ты прибыл с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом, потому что я живу там, где практически невозможно выжить. Помоги нам выбраться из "Азовстали" в страну-посредник. Если не ты, то кто? Подскажи", – написал Волынский.

@elonmusk people say you come from another planet to teach people to believe in the impossible.

Our planets are next to each other, as I live where it is nearly impossible to survive.

Help us get out of Azovstal to a mediating country. If not you, then who? Give me a hint. — Сергій Волина (@Serjvlk) May 11, 2022

В Facebook он рассказал, что создал аккаунт в Twitter только для того, чтобы обратиться к Илону Маску. Морпех призвал всех помочь, чтобы американский бизнесмен увидел это обращение.

"Говорят, что его задачей было вдохновить человечество, заставить поверить в невозможное. Он доказал, что для него нет не решаемых задач, что возможно все! Он никогда не сдается, как и мы! Нам нужна поддержка сверхчеловека!" – написал военный.

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода находится около 600 раненых военных.

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