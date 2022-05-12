Байден: США cпасут мир от голода, который несет война России

Байден: США cпасут мир от голода, который несет война России3
- 12.05.2022, 7:41
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Американские фермеры стали «житницей демократии».
Президент Джо Байден объясняет повышение цены в США и глобальную нехватку продовольствия вторжением России в Украину. Он считает, что американские фермеры компенсируют дефицит сельхозпродукции в мире
Об этом сообщает CNN.
При этом он похвалил американских фермеров за то, что они стали "житницей демократии в условиях войны".
"Америка борется на двух фронтах. Дома это инфляция и рост цен. За рубежом - это помочь украинцам в защите нашей демократии и кормить тех, кто остался голодным по всему миру из-за зверств России. Американские фермеры понимают, что путинская война заблокировала важнейшие источники продовольствия", - .заявил он.
Байден подчеркнул, что из-за войны миллионы тонн украинского зерна не идут на экспорт.
"Если эти тонны не попадут на рынок, очень многие в Африке умрут от голода, потому что это единственный поставщик для ряда африканских стран", - сказал он.
Он добавил, что США должны продолжать инвестировать в американских фермеров. А также рассказал о мерах, направленных на наращивание внутреннего производства продовольствия, снижение цен на продукты и рост поставок в страны, испытывающие дефицит в результате войны.