«Цены выросли на 30—50%, новые машины практически не поставляют» 1 12.05.2022, 7:53

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Что происходит на авторынке Беларуси.

Среди новых авто, продаваемых в Беларуси, 85—90% составляли автомобили российского производства или сборки. Санкции в отношении России привели к полному либо частичному прекращению производства на тех заводах. «Наша Ніва» разбиралась, как это повлияло на белорусский автомобильный рынок.

Продажи упали более, чем в 4 раза

В марте 2022 года в Беларуси было продано менее 3000 новых автомобилей, хотя годом ранее первого месяца весны дилеры продали 4271 авто. В апреле 2022 года падение стало еще заметнее, за месяц дилеры реализовали всего около 900 автомобилей против 4291 авто в апреле 2021-го.

Больше, чем четырехкратное падение продаж вызвано значительным ростом цен вследствие дефицита новых авто. Ряда моделей уже нет в наличии, а купить автомобиль под заказ в большинстве случаев невозможно, так как заводы в России приостановили свою работу.

Человек, близкий к Белорусской автомобильной ассоциации, рассказал, что большинство дилеров склонны полагать, что такая сложная ситуация на белорусском рынке новых авто продлится как минимум до осени.

Заказать автомобиль невозможно

«На данный момент дилеры работают с остатками, новые автомобили на склады не поступают, так как заводы в России не работают, а доля автомобилей, импортируемых из Европы, всегда была очень низкой. Цены на машины в наличии значительно выросли, в зависимости от марки и модели рост составил от 30 до 50% в долларовом эквиваленте. Например, до войны VW Polo стоил около 15 000 долларов — а сейчас — от 20 000 $ (51,7 тысячи рублей). На более дорогих версиях разница между довоенной и нынешней ценой только увеличивается», — приводит пример собеседник.

Информация о ценах и количестве автомобилей VW, которые в наличии, размещена на официальном сайте дилера. В Беларуси есть 87 VW Polo, по 4 Taos и Tiguan, а также 1 Touareg.

При этом Polo по заявленной на сайте цене доступны не во всех автосалонах. У некоторых дилеров самый дешевый VW Polo стоит более 54 000 рублей (около 21 000 $). Получить автомобиль под заказ невозможно, желающим придется выбирать из того, что есть в наличии.

Renault Sandero закончились

Недостаток автомобилей наблюдается и у Renault. Например, Sandero Stepway уже закончились. Когда модель снова появится и появится ли вообще, продавцы сказать не могут. Причина та же — заводы в России не работают. Покупка авто под заказ невозможна.

Самый дешевый Renault Logan Stepway продается за 37 900 рублей (около 14 650 $), до войны такие авто стоили около 10 000 долларов. Renault Logan Stepway в комплектации Evolution стоит почти 20 тысяч долларов (51 400 руб). Всего в Беларуси осталось 26 Logan Stepway.

С коммерческим транспортом у Renault ситуация еще сложнее. Из восьми представленных версий Renault Master, в Беларуси доступны только три.

Самая дешевая Lada стоит более 13 000 долларов

Как выяснилось, проблемы с производством наблюдаются не только с авто иностранных марок, выпуск которых налажен в России, но и с российской Lada.

На сегодня самая «дешевая» Lada Granta доступна за 34 740 рублей (около 13 400 $). Столько стоит автомобиль с АКПП. Granta в более доступных комплектациях у этого дилера не осталось. Когда будут новые поставки, а также сколько будут стоить эти авто, продавцы сказать не могут. Также до конца не известно, что будет с комплектациями, поскольку из-за нехватки иностранных компонентов, российские автопроизводители идут путем упрощения и без того простых авто. В самой России производство «Лад» в апреле сократилось на 78% против прошлого года.

Другие дилеры имеют в наличии Lada Granta с механической коробкой передач, цена такого авто составляет 33 900 рублей (около 13 200 $).

А что есть в наличии? Vesta Classic без кондиционера продается за 35 500 рублей (около 13 700$), в более богатой комплектации с кондиционером — за 37 860 руб. (14. 600 $).

Цена на Vesta SW в комплектации Comfort составляет 39 900 руб. (около 15 500 $).

Цены на Lada Largus Сгоѕѕ стартуют от 47 980 рублей (около 18 700 $).

Сотрудник одного из дилеров считает, что именно ситуация с приостановкой производства автомобилей оказывает наибольшее влияние на рост цен и сокращение количества продаж.

«Мы имеем ситуацию, когда, с одной стороны, люди не слишком готовы покупать машины по таким ценам, как есть. А с другой, мы имеем продавцов, которые не видят смысла или просто не могут их снижать. Такое поведение дилеров легко объяснить. Кто-то закупился товаром, когда был скачок курсов, поэтому вынужден держать цену, а другие могут просто не хотеть снижать цену из-за того, что новых машин в ближайшее время все равно не поступит, а значит, спешить некуда. Заводы в России либо вовсе стоят, либо отгружают ранее произведенный товар, который тоже скоро закончится.

Складские запасы ограничены, когда заводы возобновят работу — неизвестно, равно, как неизвестно, по каким ценам будут эти автомобили. Поэтому дилеры продолжают продавать машины по таким ценам, которые мы наблюдаем сейчас. Физические лица по такому прайсу практически ничего не покупают, но есть юридические лица, которые все равно будут приобретать определенную часть авто. Поэтому количество моделей автомобилей, которые можно купить новыми в Беларуси, в ближайшее время продолжит сокращаться», — уверен собеседник.

С Geely есть нюанс

На фоне российских автопроизводителей гораздо лучше выглядит белорусско-китайский Geely. По словам собеседника, завод продолжает работать, хотя и испытывает определенные проблемы с поставкой комплектующих, поэтому не может работать так, как хотелось и на все 100 процентов обеспечивать спрос на автомобили — а спрос есть не только в Беларуси, но и в РФ.

Говоря о Geely в белорусском контрексте, также стоит отметить, что на текущий момент белорусско-китайский производитель предлагает только три модели авто. Самая дешевая из них — Geely Coolray, стоимостью от 73 900 рублей (около 28 500 $). С наличием и выбором проблем нет. Также для покупки авто белорусского производства можно воспользоваться льготными условиями кредитования или лизинга.

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