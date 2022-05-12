Подо льдами Антарктиды ученые обнаружили гигантскую систему подземных вод 12.05.2022, 8:12

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Она может влиять на повышение уровня моря.

Американские ученые выяснили, что на Западной Антарктиде глубоко подо льдом существует огромная система циркулирующих подземных вод.

Подледниковая вода протекает под антарктическим ледяным щитом, отыгрывая важную роль в движении ледников. Она является чем-то вроде смазки между ледяными глыбами и коренными породами, вызывая деформацию отложений подо льдами. Фактически, вода контролирует динамику ледяного щита Антарктиды и, возможно, влияет на повышение уровня моря, пишет nv.ua.

До сих пор считалось, что эта система является относительно неглубокой, а жидкая вода существует лишь у основания ледяного щита. Однако это были лишь гипотезы, поскольку современные приборы не могут точно измерить количество воды под толстым слоем льда.

Чтобы их проверить, команда ученых измерила уровень электромагнитной энергии, которая проникает в Землю. Дело в том, что лед, отложения, пресная вода, соленая вода и коренные породы по-разному проводят электромагнитную энергию — таким образом ученые могут определить глубину водной системы подо льдом.

Оказалось, что ледяной поток Уилланс в Западной Антарктиде несет как минимум в 10 раз больше воды, чем неглубокие гидрологические системы внутри и непосредственно подо льдом. Пресная талая вода обычно вытесняется в верхние слои — это значит, что в подобных системах вода является более соленой.

Ученые объясняют, что это — лишь первый шаг к решению глобального вопроса вроде движения ледников и влияния на них глобального потепления. «Пока что у нас нет никаких данных, имеет ли эта вода большое значение [на движение ледников]. Она может вызывать цепную реакцию, а возможно, подземные воды не играют почти никакой роли в этом вопросе», — говорит Хлоя Густафсон, руководившая исследованием.

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