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Япония и Финляндия договорились о введении общих жестких санкций против России

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  • 12.05.2022, 8:20
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Япония и Финляндия договорились о введении общих жестких санкций против России
фото: canstock

Новые меры будут охватывать энергетический, финансовый и транспортный секторы более широко, чем сейчас.

Япония и Финляндия договорились ввести более жесткие санкции против Москвы и оказать максимальную поддержку Украине. Об этом заявили премьер-министр Финляндии Санна Марин и премьер-министр Японии Фумио Кисида по итогам совместной встречи в Токио.

Об этом сообщает Japan Today.

Также главы правительств обсудили ужасную агрессию России против Украины и ее последствия. По мнению Марин, санкции против Москвы должны охватывать энергетический, финансовый и транспортный секторы более широко, чем сейчас.

Япония еще в марте заморозила активы российских лидеров, в том числе президента Владимира Путина, а также приближенных к нему государственных чиновников и миллиардеров, ограничила торговлю и объявила о решении постепенно отказаться от импорта российского угля и сырой нефти.

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