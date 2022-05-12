Эксперт Atlantic Council: Переполненные россиянами морги в Беларуси напугали Лукашенко 11 12.05.2022, 8:24

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фото: getty images

Диктатор «поджал хвост».

Масштабы потерь России при наступлении на Киев и переполненные телами россиян морги в Беларуси заставили Александра Лукашенко менять свою риторику по поводу войны в Украине и попытаться избежать ответственности, пишет в своей колонке Питер Дикинсон, научный сотрудник Atlantic Council.

«Попытки Лукашенко дистанцироваться от конфликта является последним свидетельством того, что путинское вторжение находится на грани провала. Лукашенко повсюду считают младшим партнером в нападении России на Украину, который позволил своей стране стать плацдармом для российских войск для вторжения на север Украины и платформой для продолжающихся авиаударов по украинским целям», — пишет автор.

Он также добавляет, что Лукашенко до сих пор не отдал приказ белорусской армии активно присоединиться к «спецоперации», несмотря на значительное давление со стороны России.

«Это нежелание отчасти объясняется огромными потерями, которые понесли российские войска в первые недели конфликта, когда наступление на Киев застопорилось. Белорусские больницы и морги вскоре были переполнены ранеными из России, что не оставило Лукашенко никаких сомнений относительно масштабов трудностей, с которыми столкнулась Москва. Силы вторжения Путина в конечном итоге были вынуждены признать поражение в битве за Киев и полностью уйти с севера Украины», — отмечает Дикинсон.

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